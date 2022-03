Hack-Check: Kaffeefilter

1. Hack-Check: Tütchen für Suppengewürze

Wer beim Gewürze wie Lorbeerblätter oder Nelken für seine Suppe verwendet, muss sie nach Fertigstellung mühsam einzeln aus der Suppe wieder herausfischen. Einfacher ist es, die Gewürze in einen Filtertüte zu legen und sie mehrmals geknickt in den Topf zu geben. Der Filter gibt die Aromen der Gewürze ab und kann später einfach entnommen werden.

2. Hack-Check: Spritzschutz in der Mikrowelle

Wer eine Filtertüte über das Mikrowellengefäß mit zum Beispiel Soßen gibt, verhindert, dass Soßenspritzer die Mikrowelle verschmutzt.

3. Hack-Check: Trichter

Unten ein Loch in die Tüte eingeschnitten und schon hat man einen Trichter für Zucker oder Mehl zum Einfüllen in schmale Behälter.

4. Hack-Check: Bohrstaub auffangen

Supertipp gegen herabrieselnden Staub beim Bohren: Einfach mit Krepp-Papier eine Filtertüte genau unter die zu bohrende Stelle kleben. Die Filtertüte fängt den Staub auf.

5.Hack-Check: Turnschuhe vom miefigen Geruch befreien

Natron in einen Kaffeefilter geben und diesen dann in den miefigen Turnschuh. Am nächsten Tag ist der Geruch neutralisiert.

6. Hack-Check: Staub entfernen

Die Fasern der Filtertüte sind garantiert fusselfrei und somit ein guter Staubwischer für beispielsweise Laptopbildschirme oder andere elektronische Geräte.