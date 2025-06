Garten unterwegs: Richtig gießen im Sommer 

Spezielle Tipps für verschiedene Situationen

Ob morgens, abends oder mittags: Hauptsache, die Pflanzen bekommen genug Wasser.

Einmal pro Woche gründlich gießen reicht in normalen Sommern, bei extremer Hitze zweimal pro Woche.

Sie haben gerade frisch gesät? Dann decken Sie die Saat am besten mit Zeitung oder Jute ab und halten diese feucht, bis die Keimung beginnt.

Eine Mulde um Gemüse und Kräuter formen, damit Wasser optimal aufgenommen wird. Töpfe mit Untersetzer verwenden.

In Wintergarten oder Gewächshaus Schattentücher oder Matten aufhängen, um die Temperatur zu senken. Fenster und Türen Tag und Nacht offen lassen für gute Luftzirkulation.

Topfpflanzen Abends gießen, bei Hitze morgens und abends. Untersetzer verwenden.

In großen Gärten können automatische Bewässerungssysteme helfen.

Mit Gras oder Holzschnitzeln mulchen, damit die Erde länger feucht bleibt.

Pflanzen in Hängekörben täglich kontrollieren, mittags ggf. aus der Sonne holen.

Für Balkonpflanzen selbstgemachte Wasserspeicher aus Plastikflaschen verwenden. Hierfür einfach den Flaschenboden abschneiden, Deckel mit Löchern versehen, kopfüber in die Erde stecken und mit Wasser füllen.

Bei großer Hitze nicht düngen, da Dünger die Wasseraufnahme hemmen kann.

Blumentöpfe an schattigere Plätze stellen oder beschatten.