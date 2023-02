Flaschengarten – Mini-Gewächshaus im Glas

Im nächsten Schritt wird torffreie Erde aufgeschichtet, die mit Sand ein wenig abgemagert wurde. Alternativ kann auch Aussaaterde verwendet werden. Darauf kommt etwas Aktivkohle oder Holzkohle – so kann man Schimmelpilze und Fäulnis unterdrücken.

Welche Pflanzen für den Flaschengarten?

Orchideen sehen in einem Flaschengarten besonders schön aus.

Es gibt eine große Anzahl an Minipflanzen. So eignen sich z.B. viele tropische Pflanzen sehr gut, da sie an hohe Luftfeuchtigkeit gewohnt sind. Gute Beispiele sind: Zierpfeffer, Tradescantia, Fittonia und die Ufopflanze. Mit Mini-Orchideen oder Bromelien kann man tolle Blütenakzente setzen. Orchideen brauchen jedoch einen eigenen kleinen Pflanzbereich mit Orchideensubstrat.



Auch mit Sukkulenten, wie beispielsweise Kakteen, kann man einen Flaschengarten bestücken. Hierfür sollte man auf jeden Fall Kakteenerde nehmen.