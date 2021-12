Bio-Weihnachtsbaum und nachhaltige Zimmertanne

Zimmertanne als Weihnachtsbaum

Die Zimmertanne (Araucaria heterophylla) ist keine Tanne – auch wenn sie so aussieht und so heißt. Sie stammt von der kleinen Norfolk-Insel, die zu Australien gehört. Die Insel ist nur 34 Quadratkilometer groß und wurde von James Cook entdeckt. Und mit ihm kam auch dieser Baum in die restliche Welt. Die Zimmertanne ist eine Pflanze aus der Gattung der Araukarien.

Nach Jahren guter Pflege kann die Zimmertanne eine stattliche Größe erreichen. Sie passt auch gut in einen Wintergarten. Die sogenannten “Affenschwanzbäume”, die in manchen Vorgärten stehen, sind sehr nahe Verwandte.

Pflege

Die Zimmertanne kann ganzjährig im Haus gehalten werden, mag es aber durchaus auch etwas kühler bis unter 10°C. Unter 5°C sollte sie nicht stehen. Zu Weihnachten kann sie geschmückt werden und so bekommt man einen lebenden Dauerweihnachtsbaum über viele Jahre.