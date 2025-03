Ausflugstipps: Die kanarischen Inseln Lanzarote und La Gomera

Mit ihrem ganzjährig milden Wetter eignen sich die Kanaren perfekt für die Winterferien. La Gomera gilt als Hippie-Insel, Wander-Eldorado und Naturparadies. Über La Gomera wird viel geschrieben und vieles entspricht der Wahrheit, findet Antje Zimmermann. Die Insel sei zwar klein, die gebotene Vielfalt dagegen groß. Sie habe sich in den letzten Jahren stark verändert und sei touristischer geworden. Doch noch gibt es viele verwunschene Orte und authentische Erlebnisse auf der zweitkleinsten Kanareninsel.

Bunte Häuserfronten, die fast karibisch anmuten. Dazu kleine, romantische Gassen und hübsche Blumenkübel, in denen duftender Bougainvillea wächst. Agulo ist für Antje Zimmermann das schönste und authentischste Dorf der Insel.

Auf La Gomera gibt es viele Aussichtspunkte, die die umgebende Natur perfekt in Szene setzen: Sie lenken den Blick auf nebelverhangene Wälder, wüstenähnliche Barrancos und bizarre Vulkanfelsen. Gleich oberhalb von Agulo liegt die ungewöhnlichste Aussichtsplattform der Insel: der Mirador de Abrante. Die Glasplattform thront hunderte Meter über dem Atlantik und unter dem durchsichtigen Boden liegt Agulo.

Lanzarote

Kunst zwischen Vulkanen – keine andere Insel bietet diese Kombination in so überzeugender Weise wie Lanzarote. Die Landschaft des schroffen Vulkaneilands ist sehr eigenwillig und wirkt mit ihrer dunklen Lava mancherorts beinahe außerirdisch. Die landschaftliche Schönheit wird noch durch die einzigartigen Kunstwerke von César Manrique unterstrichen. Der 1992 verstorbene Künstler hat die Insel geprägt, wie kein Zweiter. Sein Erbe findet man überall in der Landschaft zwischen den Vulkanen.

Der Nationalpark Timanfaya auf Lanzarote gilt als herausragendes Beispiel für eine vulkanische Landschaft. Auch wenn es seit 1824 keinen Ausbruch mehr gab, brodelt es nur wenige Meter unter der Oberfläche auf Lanzarote weiter.



Von der Inselhauptstadt Arrecife kennen die meisten Urlauber nur den Flughafen. Mit einem breiten Festival-Angebot sollen Feriengäste jetzt in die Stadt gelockt werden: Literatur, Film und Musik werden mit mehrwöchigen Kulturprogrammen gefeiert und viele Veranstaltungen sind sogar kostenlos.