Aktion: NRW summt

Um den Insekten ihren Lebensraum zurückzugeben, verteilen wir Tütchen mit Wildblumenwiesen-Samen in ganz Nordrhein-Westfalen. Jeder, der einen Garten, Balkon oder ein bisschen Grün vor der Haustür hat, kann mitmachen: Säen, gießen und eine Wildwiese anlegen, in der sich Biene und Co. wohlfühlen und wieder vermehren.

Insekten sind wichtig

Wir begleiten das Summen und Brummen auf Ihrem Balkon und in Ihrem Garten regelmäßig bis zum Herbst. Und freuen uns mit Ihnen, wenn ordentlich was blüht! Ohne Insekten werden Blüten nicht mehr bestäubt. Außerdem sind sie eine wichtige Nahrungsquelle für unsere Singvögel.

Ab dem 16. April 2018 packen wir während der Sendung gemeinsam mit unseren Zuschauern insgesamt 5.000 Saattütchen. Jedes kommt dann mit einer Postkarte und einer Anleitung in einen Briefumschlag. Die Blumensamen verschicken wir an Zuschauer im ganzen Land, damit in diesem Sommer überall Wildwiesen sprießen. Jeder kann mitmachen – egal ob Hobbygärtner, Imker, Schulklasse, Verein oder Kindergarten. Jede Blüte zählt!

So machen Sie mit

Helfen Sie mit beim Tüten packen und kommen Sie zu uns ins Studio. Schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten – am besten mit Telefonnummer an hierundheute@wdr.de

