Vom Tellerwäscher zum Kassenschlager – wie gut sind Spülmaschinen heute?

Seit über 90 Jahren nimmt uns ein ganz bestimmter Alltagshelfer jede Menge Arbeit ab. Happy Birthday, liebe Geschirrspülmaschine! Aber wie wird so eine Geschirrspülmaschine eigentlich hergestellt? Was hat sich in dieser Zeit auf dem Markt getan? Wie sieht es mit der Umweltverträglichkeit aus? Was sind die ultimativen Einräumungs-Tipps? Yvonne Willicks macht den Test.

Alltagstest – Halten Premium-Modelle was sie versprechen?

Wir haben drei Maschinen von günstig bis teuer getestet. Dabei wird die Bedienung, die Reinigungsleistung und die Trocknung der drei Geräte verglichen.

Miele G7360

Bosch Perfectdry

Beko DIN 28431

1. Miele G7360

Versprechen: Perfekte Sauberkeit

1499 € UVP

+ Smart Home Feature: Alle Informationen per Abruf auf Smartphone und Co.

+ Ordentliche Spülung

+ Verschiedene Halterungen wie z.B. Silikon-Glashalterungen

- PowerDisk hält im 5-Personenhaushalt nur zwei Wochen und ist somit sehr teuer (Preis pro Spülgang 44 ct / normale Hersteller 8 ct ). Es kann jedoch auch normales Pulver verwendet werden

2. Bosch Perfectdry

Versprechen: Perfekt getrocknetes Geschirr

1509 € UVP / 750 € Ladenpreis

+ Viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten

+ Gutes Reinigungsergebnis

+ Leise

+ Gute Korbaufteilung

- Das Werbeversprechen „perfect dry“ wird nur bedingt eingehalten

3. Beko DIN 28431

771 € UVP / 430 € Ladenpreis