Outdoorjacken im Härtetest – warm, wasserdicht, nachhaltig?

Funktionskleidung als neuer Trend – heutzutage sind Outdoor-Jacken Teil der normalen Alltagskleidung. Sie werden längst nicht mehr „ nur “ zum Wandern angezogen, denn die Jacken mit den vielen Funktionen werden auch in der Stadt immer beliebter. Doch was müssen sie alles können und was dürfen sie kosten? Trotzen auch günstige Outdoor-Jacken Wind und Wetter? Yvonne Willicks macht den Test und prüft die Jacken im Labor und im Alltagstest.

Funktionsjacken im Test

Sind alle Outdoor -Jacken wasserdicht?

-Jacken wasserdicht? Recycling, Nachhaltigkeit und Co.

Tipps für den Kauf von Funktionsjacken

Funktionsjacken im subjektiven Test

VAUDE Kintail 3-in-1 Jacke für 199,95 €

Jack Wolfskin Apex Trail JKT für 229,95 €

Tchibo 3-in-1 Allwetterjacke für 59,95 €

The North Face Mountain Light Triclimate für 400 €

Yvonne unterzieht die Jacken einem Härtetest. Als Tester stellen sich die Kameraden Vivien, Peter, Nico und Christian von der freiwilligen Feuerwehr Köln Kalk zur Verfügung. Die Jacken werden in drei Kategorien getestet:

Kältetest

Atmungsaktivität

Wasserdichtigkeit