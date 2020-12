Faszination Kosmetik – Schönheit um jeden Preis

Zeigen Cremes und Masken aus der Drogerie tatsächlich Wirkung? Und warum sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch bei Kosmetik ein großes Thema? Unterstützt wird die Verbraucherjournalistin von ihrem Kollegen Daniel Aßmann – denn Frauen sind längst nicht mehr die einzige Zielgruppe der Drogeriemärkte.

Was ist Naturkosmetik?

Das Natrue-Zertifikat

Kosmetik mit grünem Anstrich liegt voll im Trend. Aber: Hinter vielen Produkten versteckt sich eine Mogelpackung. Das Problem: Der Begriff Naturkosmetik ist gesetzlich nicht geschützt. So kann jedes Produkt mit einem geringen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen als Naturkosmetik deklariert werden. Wer auf Nummer sichergehen will, sollte sich daher beim Kosmetikkauf an Siegeln orientieren. Verbraucherverbände empfehlen etwa folgende Siegel:



BDIH Kontrollierte

Kontrollierte Naturkosmetik

Ecocert Natrue

Das Natrue-Zertifikat wird in drei unterschiedliche Qualitätsstufen unterteilt:



Naturkosmetik

Naturkosmetik mit biologischem Anteil (hierfür müssen mindestens 70 % der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau stammen)

der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau stammen) Biokosmetik (hier müssen sogar mindestens 95 % der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau verarbeitet werden)

Welche Produkte mit dem Zertifikat versehen werden, kann im Internet nachrecherchiert werden: