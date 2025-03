Midlife Magic: Ja, wir werden älter!

„ Wenn wir Frauen in unserer Lebensmitte jedes weitere Jahr feiern, statt auf graue Haare zu warten, werden ungeahnte Kräfte frei!”, sagt Frau tv-Moderatorin Lisa Ortgies. Willkommen in der “zweiten Rushhour des Lebens ” – mit vielen Herausforderungen, aber auch ganz vielen Möglichkeiten, das Leben nochmal neu zu gestalten.

Schönheitseingriff – Ja oder Nein?

Lisa will’s wissen

von Sylvie Liebsch-Küster

Ja, wir werden älter! Auch Frau tv-Moderatorin Lisa Ortgies. Und damit kommen mehr Falten, graue Haare, der Körper verändert sich. Soll ich das annehmen, wie es kommt? Oder doch ein bisschen nachhelfen, um jünger auszusehen? Frauen geben Unmengen an Geld für Kosmetik aus. Und immer mehr gehen auch den Schritt weiter: Lasern, Spritzen, Schneiden. Lisa besucht einen Schönheitschirurgen und fragt nach: Was wollen Frauen verändern? Und warum machen wir uns überhaupt so einen Druck?

Moderatorin Lisa Ortgies im Selbstversuch

„ Let’s change the picture “

Talk mit Gesine Cukrowski

„ Echte Geschichten von Frauen über 50 werden grundlos fürs Fernsehen auf die Frau Mitte 30 umgeschrieben “, sagt die Schauspielerin Gesine Cukrowski. Oder: „Wenn sie über 60 waren, kamen sie als schwergewichtige Omi daher.“ Um das zu ändern, hat sie die Initiative „ Let's change the picture – Sichtbarkeit 47+ “ mitgegründet. Die 56-Jährige fordert mehr Geschichten auf der Leinwand, die Frauen in und nach der Lebensmitte so zeigen, wie sie heute wirklich sind.

Schauspielerin Gesine Cukrowski

Freundinnen-Talk

Ja, wir werden älter! Na und?

von Berit Kalus

Frauen in der Lebensmitte – das ist kein Resümee, sondern der Startschuss in eine neue, spannende Zeit. Mit vielen Möglichkeiten, aber auch vielen Fragen: Was mache ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Will ich nochmal was Neues starten? In der Lebensmitte angekommen, geht der Blick aber nicht nur nach vorn, sondern auch schon zurück: Würde ich mein Leben nochmal ändern, wenn ich noch jünger wäre? Ist das noch der richtige Partner an meiner Seite? Ja, es gibt sehr viel zu besprechen.

Freundinnen-Talk im WDR-Studio

Drei Frauen, drei Generationen, eine Familie

Und viele Fragen zum Älterwerden

von Victoria Just

Mit 34 Jahren ist Vicky so richtig im Leben angekommen - so fühlt es sich zumindest an, meistens. Im gleichen Moment spürt sie ein neues Gefühl, neue Gedanken und Sorgen: Das Älterwerden wird plötzlich zum Thema. Gemeinsam mit ihrer Mama und ihrer Oma schaut Vicky auf das Leben - auf körperliche Veränderungen, das Gefühl von Unsichtbarkeit, aber auch auf die Liebe, Trennungsschmerz und auch einen Neustart in Sachen Liebe. Drei Frauen, drei Generationen und große Fragen des Lebens.

WDR-Autorin Victoria Just (links)

„ Ohne mich würdet ihr alt aussehen “

Talk mit Silke Burmester

Sie sind motiviert, haben Erfahrung und viel Expertise – Frauen 47+ haben viel zu bieten. Sie treffen aber auf einen Arbeitsmarkt, der sie oft ignoriert, weil sie nicht mehr ‚jung‘ sind. Die Journalistin Silke Burmester möchte genau darauf aufmerksam machen und hat eine Kampagne gegen Altersdiskriminierung mit ins Leben gerufen: „ Ohne mich würdet ihr alt aussehen “. Sie will ältere Frauen im Berufsleben sichtbarer machen. Und sie ermutigen, sich des eigenes Wertes – auch für die Arbeitswelt – bewusst zu werden.

Kampagnenfoto von Palais F*luxx

Tanzen an der Stange

Poledance kennt kein Alter

von Janine Simon

Reginas Leben ist Poledance. Die 63-Jährige ist Deutsche Meisterin darin und zeigt regelmäßig spektakuläre Tanzfiguren an der Stange. Eigentlich wollte sie vor zehn Jahren nur einen Tanzkurs machen, aber ihr Mann hatte keine Lust. Also landete Regina beim Poledance. Das Tanzen an der Stange verändert nicht nur ihren Körper und ihr Selbstwertgefühl. Es hat auch Auswirkungen auf ihren Job und Freundeskreis. Regina sagt: Poledance – kennt kein Alter.

Pole-Dancerin Regina Mattenklotz

Moderation Sendung 6. März: Lisa Ortgies