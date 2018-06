Mädelsabende - Die kleine Schwester von Frau tv

Auf Instagram gibt es nur schöne Fotos und Influencer-Werbung? Nicht mit uns! Wir wollen Vielfalt und berichten über alles, was junge Frauen bewegt. Von Beziehung über Mode bis hin zu Zukunft und Ausbildung. Immer mobil, aktuell, mit journalistischem Anspruch und in kleinen Häppchen feministisch. Jede Woche widmen Farah, Naina und Clare sich einem großen Themenkomplex und klären zum Beispiel, ob es sinnvoll ist, dass Beautyprodukte für Mädchen fast immer rosa sind, ob es Diäten wirklich braucht und wo Bodyshaming anfängt. Die drei jungen Frauen schaffen es, ernste Themen wie Depression, Mobbing, Rassismus und Abtreibung verständlich und persönlich in ihren täglichen Stories auf Instagram rüber zu bringen. Dabei wollen sie Vorbild sein und der Community Wege aus Pubertäts- und Lebenskrisen aufzeigen. Das Konzept ist preisverdächtig. Mädelsabende ist für gleich zwei Internet-Awards nominiert.

Grimme Online Award: Wir brauchen eure Stimme!

Wir freuen uns sehr, dass unser Instagram-Kanal für den Grimme Online Award 2018 nominiert ist. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, wäre es super, wenn ihr uns eure Stimme für den Publikums-Award gebt. Zum Voting geht es hier lang: Grimme Online Award 2018

Smart Hero Award: Votet für uns!

Zum fünften Mal wird der Smart Hero Award an Heldinnen und Helden vergeben, die sich für demokratische Werte einsetzten und die Gesellschaft durch soziale Medien aktiv mitgestalten. Wir freuen uns sehr über die Nominierung in der Kategorie Faires Miteinander. Helft uns mit eurer Stimmt. Hier könnt ihr für uns voten: Smart Hero Award 2018