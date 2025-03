Zimmer mit Stall - Die Waschbären sind los

Pensionswirtin Sophie und Barthl, ihr ungeliebter Stallbewohner auf Lebenszeit, bekommen ungewöhnliche Feriengäste ins Haus. Die Berlinerin Janine Brieschke reist mitsamt ihren drei Kindern von drei Vätern und ihrem aktuellen Lebensabschnittsgefährten "Zecke" an.



Barthl möchte die Hauptstädter, die reichlich Krach machen, seine geliebten Wiesen zertrampeln und auf die Pflanzen pullern, am liebsten sofort vom Hof jagen. Nur Mandy scheint nicht in die prollige Familie zu passen: Die Siebenjährige hat einen Top-IQ von 148 und liest lieber, als mit dem Handy zu spielen. Bei ihr bekommt der kauzige Urbayer ein weiches Herz und setzt sich in den Kopf, Mandy aus ihrem Umfeld herauszulösen, am besten in einem Internat für Hochbegabte.



Unterdessen halst sich Sophie, die mit ihrer Bergpension eigentlich am Limit ist, unbedacht eine weitere Herausforderung auf: Sie tritt bei der Bürgermeisterwahl an! Als Sophie die Unterstützung aller Frauen des Dorfs bekommt, gerät der siegessichere Amtsinhaber, Barthls Bruder Ludwig, gewaltig ins Schwitzen. Für Barthl steht eine Wahl zwischen Pest und Cholera an: Er muss sich entscheiden, ob er seine ungeliebte Vermieterin oder seinen verhassten Bruder unterstützt.

Darsteller

Sophie (Aglaia Szyszkowitz)

Barthl (Friedrich von Thun)

Janine Brieschke (Anna Thalbach)

Axel (Gerdy Zint)

Rosalie (Bettina Mittendorfer)

Ferdinand (Philipp Sonntag)

Leonie (Carolin Garnier)

Mandy (Leni Erceg)

Tanja (Rebecca Kleineidam)

Patrick (Emil Pai Pötschke)

Max (Emanuel Fitz)

Ludwig (Christian Hoening)

Anna Linh Fuchsbichler (Minh-Khai Phan-Thi)

Schorsch Müller (Marcus Grüsser)

Quirin Burger (David Baalcke)

Theres Gstanzl (Lilly Forgách)

Beate Kuffhuber (Isabell Stern)

Direktorin Dr. Maria Lang (Hanna Scheibe)

Stab

Buch: Philipp Weinges

Regie: Michaela Kezele

Musik: Sebastian Horn, Peter Horn