Der Metzger und der Tote im Haifischbecken

Willibald Adrian Metzger restauriert alte Möbel, deren Schönheit er bei einem guten Glas Rotwein bewundert. Seine Kunden besucht der liebenswürdige Einzelgänger mit dem Fahrrad, denn er hat keinen Führerschein. Normalerweise achtet er nur auf alte Schränke und Kommoden, doch diesmal erweckt etwas anderes sein Interesse: eine wunderschöne Frau, die in einem einsamen Gebirgssee badet. Der Anblick haut ihn prompt aus dem Sattel - zumal es sich um seine unerfüllte Jugendliebe Danjela Djurkovic handelt.

Sie scheint ihn nicht mehr zu erkennen, denn sie interessiert sich nur für den makabren Fund am Ort ihrer Wiederbegegnung: einen abgehackten Finger, der schon im nächsten Moment von einem Raubvogel stibitzt wird. Ist das ein Traum?

Willibald und Danjela haben ein gemeinsames Ziel, das Hotel Sonnenhof" - aus dessen Pool gerade die Leiche eines Gastes gefischt wurde. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Doch ehe Willibald sich versieht, hat die neugierige Danjela einen Abschiedsbrief und das Handy des Toten an sich genommen. Um ihr zu imponieren, unterstützt der feinsinnige Restaurator sie bei ihren ungestümen Ermittlungen. Gemeinsam mit Danjela arbeitet der Zufallskommissar den Fall auf: sorgfältig wie ein altes Möbelstück. Der abgehackte Finger erweist sich als entscheidender Fingerzeig.

Thomas Raabs schwarzhumorige Bestsellerreihe ist in Österreich längst Kult. In der gelungenen Verfilmung schlüpft nun der österreichische Starschauspieler Robert Palfrader in die Rolle des wortgewandten Detektivs wider Willen. Bei der Aufklärung skurriler Mordfälle wird der kauzige Restaurator von der charmanten Ungarin Dorka Gryllus als Danjela Djurkovic unterstützt. Mit atemberaubenden Bildern, die so ausgefallen sind wie der Humor des "Metzgers", fängt Regisseur Andreas Herzog den Blick dieses unkonventionellen Schnüfflers ein: Wenn Willibald Adrian alten Möbeln ungeahnte Geheimnisse entlockt, erlebt man Krimi auf erfrischende Weise neu.

Darsteller

Willibald Adrian Metzger (Robert Palfrader)

Danjela Djurkovic (Dorka Gryllus)

Sascha Friedmann (Christoph Luser)

Jakob Xaver Förster (Gunther Gillian)

Benedikt Friedmann (Aaron Karl)

Hans Hirzinger (Klaus Ofczarek)

Luise Friedmann (Martina Spitzer)

Pfarrer Bichler (Ernst Konarek)

Christoph Müller (David Miesmer)

Regina Hackenberger (Katrin Reisinger)

Zellmoserin (Inge Maux)

Paula Hirzinger (Ute Heidorn)

Bauer mit Hund (Josef Holzknecht)

August Friedmann (Franz Weichenberger)

Ferdinand Anzböck (Reinhard Forcher)

Assistentin Jakob Förster (Rita Tamerl)

Stab

Buch: Holger Karsten Schmidt

Regie: Andreas Herzog

Kamera: Ralf Noack

Musik: Christopher Bremus

Stand: 17.05.2021, 14:18