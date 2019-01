Holocaust (2)

Teil 2: 1941-1942

Die deutschen Truppen haben weite Teile Osteuropas besetzt und dort Lager errichtet, in denen vor allem die jüdische Bevölkerung kaserniert wird.



Karl Weiss ist im KZ Buchenwald in die so genannte "Künstlerabteilung" verlegt worden, seine Überlebenschancen sind dadurch zunächst gestiegen. Dr. Josef Weiss trifft im Warschauer Ghetto auf seine Frau Berta. Die beiden organisieren gemeinsam mit Moses Weiss eine Widerstandsgruppe. Rudi Weiss, dem sich auf der Flucht die junge Tschechin Helena angeschlossen hat, wird Zeuge der Massenerschießung von Babi Yar.



Erik Dorf macht eine steile Karriere, weil er wirkungsvolle Methoden ausarbeitet, wie die in Europa lebenden Juden systematisch ermordet werden können. Als 1942 auf der Wannsee-Konferenz in Berlin die "Endlösung der Judenfrage" beschlossen wird, wird er zu einem wichtigen Ratgeber für Heydrich und Himmler.

Darsteller

Dr. Josef Weiss (Fritz Weaver)

Berta Palitz-Weiss (Rosemary Harris)

Anna Weiss (Blanche Baker)

Rudi Weiss (Joseph Bottoms)

Karl Weiss (James Woods)

Inga Hels-Weiss (Meryl Streep)

Erik Dorf (Michael Moriarty)

Marta Dorf (Deborah Norton)

Stab:

Buch: Gerald Green

Regie: Marvin Chomsky

Musik: Morton Gould