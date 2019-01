Teil 3: 1942-1944

Karl Weiss wird von Buchenwald nach Theresienstadt verlegt, das als Modellkonzentrationslager ausländischen Besuchern vorgeführt wird. Die Zeichnungen, die er und andere Künstler von der brutalen Wahrheit des Lagers anfertigen, werden von der SS entdeckt, unter der Folter werden Karl die Hände gebrochen. Rudi und Helena haben sich in der Ukraine einer jüdischen Partisanengruppe angeschlossen.



Im Warschauer Ghetto bereiten sich Josef und Moses Weiss auf den bewaffneten Aufstand vor; täglich werden 6.000 Menschen in Viehwaggons aus dem Ghetto in die Todeslager Treblinka und Auschwitz gebracht. Nachdem Heydrich bei einem Attentat ums Leben gekommen ist, fällt Erik Dorf bei dessen Nachfolger Kaltenbrunner in Ungnade; zuvor hatte er als Massenvernichtungsmittel Zyklon B in die Gaskammern von Auschwitz eingeführt.

Darsteller

Dr. Josef Weiss (Fritz Weaver)

Berta Palitz-Weiss (Rosemary Harris)

Anna Weiss (Blanche Baker)

Rudi Weiss (Joseph Bottoms)

Karl Weiss (James Woods)

Inga Hels-Weiss (Meryl Streep)

Erik Dorf (Michael Moriarty)

Marta Dorf (Deborah Norton)

Stab:

Buch: Gerald Green

Regie: Marvin Chomsky

Musik: Morton Gould