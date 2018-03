Das Beste aus dem Ruhrpott

An der FH in Münster arbeiten in einem „food lab“ Studenten daran, den Geschmack von unterschiedlichen Regionen, auf einem Löffel zusammenzubringen.

Annika Lauxtermann hat für Björn Freitag den Klassiker zubereitet: Currywurst, Currysauce und Pommes - alles in Miniatur, damit es auch auf einen Löffel passt.