Küchentrends

Smoothies sind derzeit in aller Munde. Die Mixgetränke werden vor allem als Energie-Bringer am Morgen oder für zwischendurch geschätzt. Björn Freitag serviert seinen Smoothie als leichten Starter in sein Trend-Menü. Weiter geht es mit Quinoa-Salat. Das Inka-Korn ist nicht nur eine der besten pflanzlichen Eiweißquellen, sondern auch bestens geeignet für alle, die an einer Gluten-Unverträglichkeit leiden. Als Hauptgang serviert der Spitzenkoch ein vegetarisches Blumenkohl-Curry. Und zum Abschluss des Menüs gibt es eine vegane Leckerei: Birnenchutney aus eingemachten Früchten mit Cranberry-Nuss-Florentinern.