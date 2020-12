Die Knödelmasse besteht aus Laugenbrötchen, Ei, Milch und Paniermehl. Alles schön vermengen und dann in blanchierte Wirsingblätter einwickeln. Die „Knödel-Rouladen“ werden fest in Folie eingewickelt – so behalten sie beim Garen ihre Stabilität. Die gekochten Knödel werden dann noch in der Pfanne kross angebraten. Alles zusammen schön anrichten, und dann heißt es: „Ente gut, alles gut!“