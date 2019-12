Kleines und Feines für das Silvesterbuffet

In die Strudeltaschen kann man eigentlich alles packen, was im Kühlschrank zu finden ist. In diesen beiden Varianten ist es eine Spinat-Kartoffel-Füllung und eine mit Chorizo und Frischkäse. Mit dem Strudelteig muss man sich nicht quälen, der fertige aus dem Kühlregal ist vollkommen in Ordnung, meint Björn Freitag.