Klimawandel: Was die Wissenschaft wirklich weiß (...und was nicht)

Doku & Reportage. Teil 1 von 2. . 50:38 Min. . Verfügbar bis 22.02.2022. WDR. Von Mareike Wilms.

Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter so sehr, wie der menschengemachte Klimawandel. Die einen schlagen Alarm, andere beklagen Alarmismus. Die preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim und Reporterin Caroline Wiemann wollen wissen: Wie groß ist das Klimaproblem tatsächlich? Wie weit reicht der Konsens in der Klimawissenschaft. Aber auch: Wo endet er? Und was bedeutet das für das Leben auf unserem Planeten? – Der WDR beschäftigt sich am 24. Februar 2021 mit dem Thema "Klimawandel – Was können wir tatsächlich tun?" ausführlich in seinen Programmen.