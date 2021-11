Flucht und Verrat: Die Stasi-Akte Tuchscherer

Doku & Reportage. . 55:07 Min. . UT . Verfügbar bis 11.11.2022. WDR. Von Toni Oberndorfer.

Bei den Olympischen Winterspielen 1976 gilt Claus Tuchscherer als Medaillenkandidat für die DDR in der Nordischen Kombination.

Er setzt sich jedoch ab und flieht mit seiner Freundin in die Steiermark. Seitdem gilt er in der DDR als Landesverräter und gerät ins Visier der Staatssicherheit. Tuchscherer wird Mitglied des österreichischen "Springer-Wunderteams" und ist bei der Weltmeisterschaft 1978 in der Form seines Lebens. Aber bei seinem Sprung löst sich ein Ski. Schicksal oder Manipulation?