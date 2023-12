Frau Geßmann, die Schleuser und die Flüchtlinge

Doku & Reportage . . 31:24 Min. . UT . Verfügbar bis 14.12.2024. WDR. Von Tanja Reinhard, Rebecca Kirkland, Anne Bielefeld und andere.

Fast 300.000 Flüchtlinge haben in diesem Jahr bereits in Deutschland einen Asylantrag gestellt. So viele wie seit Jahren nicht mehr.

Die Fluchtroute ist lang, hart und meist lebensgefährlich. Sie geben alles auf, was sie haben, vertrauen auf die dubiosen Geschäfte von Schleusern, denn sie suchen in Deutschland Sicherheit, eine Perspektive und Arbeit.