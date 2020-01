Husten, Schnupfen, Heiserkeit

SOS – es kratzt im Hals

Halsschmerzen sind erste Anzeichen dafür, dass sich der Körper zur Wehr setzt – mit einer Entzündung. Wer jetzt rechtzeitig reagiert, kann seine Abwehrkräfte wirkungsvoll unterstützen. | video

Kälte trainiert das Immunsystem

Der Niederländer Wim Hof hat gelernt, sein Immunsystem willentlich zu beeinflussen und dadurch Krankheitserreger gezielt zu bekämpfen. Ärztliche Untersuchungen bestätigen dies. Sein Rezept: Regemäßige Eisbäder, Atemübungen und Meditation. | video

Resistenten Bakterien den Kampf ansagen

Ohne Sie wären wir vermutlich schon ausgestorben: Antibiotika. Doch immer öfter entwickeln sich extrem widerstandsfähige, multiresistente Bakterienstämme. Dann geht die Waffe Antibiotika nach hinten los. | mehr

Hustenmittel

Viele greifen beim Anflug einer Erkältung zu rezeptfreien Mitteln aus der Apotheke, um sich Linderung zu verschaffen und mit der Hoffnung, dass es erst gar nicht richtig schlimm wird. Wen der Hustenreiz quält, setzt dann gerne auf Hustensaft. | mehr

Schutz vor Erkältung: Trockene Luft meiden

In der kalten Jahreszeit verbreiten sich Viren rasant. Das liegt aber nicht an der Kälte, sondern an trockener Heizungsluft. So schützen Sie sich vor Infektionen.

Schnupfen behandeln: Vorsicht bei Nasenspray

Bei Schnupfen mit zähem Schleim sorgt abschwellendes Nasenspray für freien Atem. Doch die Sprays können auf Dauer der Nasenschleimhaut schaden. Welche Alternativen gibt es? | videos