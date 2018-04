Jetzt wird geschlafen!

Schnarchen kennen nicht nur Schlafapnoe Patienten. Etwa jeder zweite Mann und jede vierte Frau im mittleren bis höheren Alter schnarcht. Die Geräusche entstehen bei Verengungen der oberen Luftwege. Liegt eine anatomische Fehlstellung vor, wird eine OP, beispielweise an der Nasenscheidenwand oder am Gaumen, vollzogen. Manchen Betroffenen hilft eine Zahnschiene, die speziell angefertigt werden kann. Dadurch wird der Unterkiefer vorne gehalten, damit die Zunge nicht absinkt und so die Luftwege verschließt.

Wer auf dem Rücken liegend schnarcht, kann sich Tennisbälle in die Schlafanzüge nähen. Die sorgen dafür, dass die Rückenlage zu unbequem ist und trainiert so den Körper auf eine seitliche Schlafposition.

Auch vorbeugend kann jeder aktiv werden: