Doc Esser – das Gesundheitsmagazin: Gesundes Herz

Herzrhythmusstörungen durch Alkohol

Zu viel Alkoholgenuss kann das Herz ganz schön aus dem Rhythmus bringen. In einem Herz-Experiment hat Doc Esser mit einer Gruppe Studenten getestet, wie sich Alkohol auf die Herzfrequenz auswirkt. | video

Stress im Alltag – was ist zu viel?

Aus medizinischer Sicht ist Stress eine körperliche Reaktion, die uns kurzfristig besonders leistungsfähig machen soll. Dauert Stress aber zu lange an, kann er dem Körper und der Seele beachtlich schaden. | video

Blutdruck senken – ganz natürlich!

Ist der Blutdruck hoch, steigt das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz, Nierenversagen und Erblindung. Besser also: den Blutdruck in Schach halten. Die gute Nachricht: Man kann was tun. | video

Erste Hilfe – wie geht es richtig?

Atemnot, ein Griff ans Herz - und dann gehts um Sekunden. Ein Herzinfarkt bedeutet Lebensgefahr. Doch viele trauen sich Erste Hilfe nicht zu. Mit einer Rettungssanitäterin zeigt Doc Esser, was zu beachten ist. | video

Chili: Mit Schärfe Schmerzen lindern

Der in Chilis enthaltene Wirkstoff Capsaicin kann Schmerzen lindern und den Stoffwechsel anregen. Wie bereitet man Chilis richtig zu? Und was hilft bei zu großer Schärfe? | video