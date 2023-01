Doc Esser macht den Westen fit – Die Challenge für die Online-Gruppe (Folge 1)

12-Minuten- Workout und Tiefkühlgemüse

Bisher sind sie ihm online eher als stille Mitleser gefolgt, jetzt treffen neun Menschen aus ganz NRW im echten Leben auf Doc Esser. Freiwillig wagen sie eine große Herausforderung: Abnehmen und fitter werden. Sieben Wochen Zeit hat die Gruppe, um eingefahrene Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten umzukrempeln und in ein gesundes und fitteres Leben zu starten.

Gemeinsam mit seinem Expertenteam betreut der Doc die Gruppe, in der fast alle einiges zu viel an Gewicht mit sich herumschleppen und häufig gerne auf dem Sofa liegen und snacken. Deshalb geben die Experten vor, wieviel Kilos die Gruppe insgesamt verlieren und wieviel Laufrunden sie schaffen sollte.

Herzstück der Challenge ist ein 12-Minuten-Workout und selbst zubereitete Mahlzeiten. Um all das gemeinsam durchzustehen und Geschmack daran zu finden, steht das Experten-Team auch online per Chat an der Seite der Gruppe.

Wer frisch kocht, lebt gesünder

Menschen, die selbst frisch kochen, ernähren sich im Schnitt gesünder als Fans von Fast Food und Fertiggerichten. Was einleuchtend klingt, konnten Forscher der Johns Hopkins Universität in den USA auch in einer Studie beweisen.

Industriell stark verarbeitete Produkte können im Übermaß unserer Gesundheit schaden. Sie enthalten meist zu viel Zucker, Salz, Aromen, Konservierungsmittel oder Geschmacksverstärker. Wer seine Mahlzeiten selbst frisch zubereitet, hat Einfluss darauf, was genau auf seinem Teller landet. Salz-, Zucker- und Fettgehalt kann man selbst beeinflussen und der Nährstoffgehalt ist in der Regel bei frischen Zutaten ohnehin höher. Bei Kräutern und Gewürzen ist die frische Variante dazu auch noch aromatischer. Als Faustregel insgesamt gilt: je weniger verarbeitet ein Produkt ist, desto besser für unsere Gesundheit.

Neben den Zutaten und deren Inhaltstoffen kommt es aber auch auf die Zubereitungsart an. Denn wer Vitamine und Nährstoffe, aber auch den Geschmack der Lebensmittel erhalten will, sollte auf eine möglichst schonende Zubereitungsart setzen. Konkret heißt das: wenig Wasser und wenig Hitze. Bei Gemüse bieten sich beispielsweise Dünsten oder Dampfgaren an.

Schnell und gesund kochen mit Tiefkühlkost?

Aber auch wer bereits weiß, worauf es beim gesunden Kochen ankommt, scheitert oftmals am alltäglichen Stress. Doch wenn die Zeit mal knapp wird, gibt es eine gute Alternative: Tiefkühlgemüse!

Viele Gemüse-, aber auch einige Obstsorten und Kräuter, sind auch tiefgekühlt erhältlich. Meist sind sie zudem noch vorgeschnitten oder gelegentlich portioniert. Das spart nicht nur Zeit bei der Zubereitung, sondern ist auch gesund. Denn Tiefkühlgemüse wird üblicherweise direkt nach der Ernte schockgefrostet. Dadurch bleiben Geschmack und Nährstoffe erhalten. Teilweise liefert diese Tiefkühlkost sogar mehr Vitamine als die vermeintlich frische Variante – besonders dann, wenn das Produkt ansonsten lange Transportwege oder Lagerzeiten überstehen müsste, bevor es auf dem Teller landet. Das gilt allerdings nur, wenn es unverarbeitet ist. Ein weiterer Vorteil: aus der Tiefkühlpackung entnimmt man nur so viel wie man tatsächlich braucht. Das vermeidet Lebensmittelverschwendung.

Ein möglicher Nachteil: Tiefkühlkost muss keinen Herkunftsnachweis tragen. Nicht immer ist es daher nachvollziehbar, woher ein Produkt stammt. Bei Bio-Ware muss nur angegeben werden, ob das Produkt aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland stammt. Einige Hersteller bieten allerdings freiwillig Infos zur Herkunft der Zutaten an – nicht immer auf der Verpackung, aber teilweise auf ihrer Homepage.

Bewegung: Fitter in nur 12 Minuten

Für ein fittes Leben braucht es neben der gesunden Ernährung auch ausreichend Bewegung. Doch wie beim Kochen fehlt auch hier vielen einfach die Zeit. Mit den richtig aufeinander abgestimmten Übungen reichen jedoch schon 12 Minuten drei- bis viermal die Woche aus, um Muskulatur und Herz-Kreislauf-System zu fordern. Wichtig ist dabei, dass der Puls in dieser Zeit ordentlich ansteigt, andernfalls bleiben die gesundheitsfördernden Effekte aus.

Die Lösung: ein Workout, bei dem 5 unterschiedliche Übungen so oft hintereinander ausgeführt werden bis insgesamt 12 Minuten erreicht sind. Dabei wechseln sich statische und dynamische Übungen ab, so dass trotz Dauer keine Pause zwischen den Übungen nötig ist. Die Herzfrequenz sinkt während der statischen Übungen ausreichend ab, um dann bei der nächsten Übung wieder Gas geben zu können. Von diesem Trainingskonzept können Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen profitieren. Wer fitter ist, kann seine Wiederholungen in der gleichen Zeit steigern.