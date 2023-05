Generation Erdoğan – vor der Wahl

Seit 21 Jahren ist in der Türkei die AKP, die „Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“ an der Macht – und mit ihr Recep Tayyip Erdoğan. Eine ganze Generation von jungen Türkinnen und Türken ist in dieser Zeit aufgewachsen und kennt aus eigener Erinnerung dieses Land einzig unter seiner Führung. Am 14. Mai aber werden sie – wie die ganze Türkei - vor der entscheidenden Wahl stehen. Gehört ihre Stimme weiterhin dem amtierenden Präsidenten und seiner Partei? Oder ist es aus ihrer Sicht Zeit für einen Wechsel?

Cihad Sengül sagt: „Ich bin ein Junge aus Waltrop – ich muss mich nicht integrieren, ich bin hier geboren und groß geworden.“ Aber er sagt auch: „Ich kann verstehen, wenn hierzulande Deutsch-Türken Erdoğan wählen.“ | Bild: WDR

Unter den in Deutschland lebenden türkischen Wahlberechtigten hat Erdoğan traditionell den größten Rückhalt – aber gilt das auch noch in der dritten Generation? Wie blicken die Jungen auf das Land, von dem westliche Beobachter behaupten, nie wäre es so zerrissen gewesen? Die türkische Lira ist im Sinkflug, die Preise steigen, die Wirtschaft schwächelt, die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Hinzu kommt das schreckliche Erdbeben mit tausenden von Toten und der Vorwurf, die Regierung habe in dieser Naturkatastrophe versagt. Umfragen zufolge könnte es knapp werden für die AKP und ihren Präsidenten. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem die türkische Republik 100 Jahre alt wird – ein Jubiläum auf das Präsident Erdoğan schon seit vielen Jahren hin arbeitet. Aber interessiert dieser runde Staats-Geburtstag die Jungen überhaupt? Schauen sie überhaupt in die Vergangenheit oder haben sie eher Angst vor einer unsicheren Zukunft?

Eylem Kühlahci auf dem kurdischen Frühlingsfest in Frankfurt. Über ein Jahr hat sie in türkischen Gefängnissen verbracht. Seit drei Jahren lebt sie in Deutschland. | Bild: WDR

Die Story hat junge Menschen in der Türkei und in NRW getroffen, für die diese Wahl eine besondere Bedeutung hat. Zu Wort kommen sowohl glühende Anhänger des Präsidenten als auch erbitterte Gegner: die Kurdin, die im Gefängnis saß; die Kopftuchträgerin, die ab und an in den Boxring steigt; der Istanbuler Student aus reichem Hause; der junge Landwirt aus den Bergen am Schwarzen Meer; die Schauspielerin aus der türkischen Vorabendserie. Aber auch diejenigen, die längst einen deutschen Pass haben und hier geboren wurden, blicken in diesem Film auf das Land, aus dem einst ihre Eltern und Großeltern kamen. Ein Portrait der „Generation Erdoğan“ und zugleich ein Portrait des Landes, das vor der vielleicht wichtigsten Wahl seit vielen Jahren steht.

Ein Film von Marko Rösseler

Redaktion: Beate Schlanstein/Gudrun Wolter