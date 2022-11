Die Carolin Kebekus Show - Folge 12/2022

Stand: 02.11.2022, 13:52 Uhr

In dieser Ausgabe geht es um das Impostor-Syndrom und warum es vor allem Frauen betrifft. Außerdem erfährt man, welchen derzeitigen Trend Carolin Kebekus nicht mitmachen will. Zu Gast: Die Schauspielerin Karoline Herfurth, deren Filmwissen in einem Spiel auf die Probe gestellt wird.