Die Carolin Kebekus Show - Folge 14/2022

In Anlehnung an die Sendung „Selling Sunset“ geht es in der Parodie „Selling Bullshit“, in der Carolin Kebekus eine abgehobene Maklerin spielt, um das nach wie vor akute Thema Wohnungsnot.

Ausführlich widmet sich Carolin Kebekus dem Thema „Femizide“, das selten in einem größeren Kontext besprochen wird, obwohl statistisch gesehen in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet wird.

Als zweite Ebene wird in dem Themenstück der „DCKS Verbrechen“ Podcast gestartet, um den True Crime Podcast-Hype zu hinterfragen, in dem solche Taten „eventisiert“ werden.

