Die Carolin Kebekus Show - Folge 16/2022

Stand: 30.11.2022, 10:05 Uhr

Feierliches Finale in der Vorweihnachtszeit: In der letzten Folge der „Carolin Kebekus Show“ in diesem Jahr singt Gastgeberin Carolin Kebekus gemeinsam mit Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann den Weihnachtssong „Happy Xmas“ von John Lennon. Schwerpunkt der Sendung ist das Thema „Stigma Single“.