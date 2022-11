Die Carolin Kebekus Show - Folge 15/2022

Im Studio spielt Carolin Kebekus das neueste (fiktive) Game „World of Mencraft“. Zu Gast im Studio ist der Journalist, Autor und Fußball-Experte Arnd Zeigler. Mit ihm spricht Carolin Kebekus über die Fußball-WM und sie spielen zusammen „Stadt, Land, Fußball“.

Die Fußball-WM wird zusätzlich in einem Film thematisiert, in dem es um den inneren Konflikt geht, den viele Menschen derzeit mit sich austragen: Soll man die WM boykottieren oder doch lieber die Spiele schauen Auch in „Das perfekte Geheimnis“ wird darüber im Freundeskreis gestritten.

Im „Puppenhaus der Stars“ interviewt Carolin Kebekus diesmal Robbie Williams.

Das Erste präsentiert in diesem Jahr erstmals zwei Staffeln der „Carolin Kebekus Show“. Bis zum 1. Dezember werden mit dieser noch zwei Folgen gezeigt.

Neben den Sendungen steht für die Zuschauer:innen ganzjährig zusätzlicher Online-Content von „DCKS“ bereit: in der ARD Mediathek, unter @dckshow bei Twitter und Instagram und auch im neuen YouTube-Kanal der Show.