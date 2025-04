Wie steht Friedrich Merz zu feministischer Politik? Welche Gemeinsamkeiten hat er mit Bernd Stromberg? Und zu welcher Musik rockt das Ehepaar Merz die Tanzfläche?

Dazu gibt es natürlich die gesammelte Oster-Nachlese: Warum gab es in den USA in diesem Jahr gefärbte Kartoffeln? Was hatte Atze Schröder auf dem Oster-Traumschiff zu suchen? Und was tun gegen überperfekte Insta-Moms mit ihren kunstfertig bemalten Eiern?

In Sachen Erziehungstipps hat "Die Carolin Kebekus Show" zum Glück die perfekte Expertin an Bord: Als "Mutter Monika" gibt Carolin dieses Mal Tipps für das richtige Spielzeug.