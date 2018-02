Ihre Fragen: Was erwarten Sie vom WDR Fernsehen?

Am Montag (26.02.2018) um 18 Uhr stellt sich WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn auf Facebook den Fragen der Nutzer. Er möchte wissen: Was erwarten Sie vom WDR? Was gefällt Ihnen am WDR Fernsehen, was nicht? Stellen Sie hier vorab Ihre Fragen an Jörg Schönenborn.