Bettina Böttinger begrüßt in „Der Westen hilft. Die WDR-Spendenshow. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt.“ Helfer:innen, Expert:innen. Botschafter:innen, sowie Betroffene und Mitarbeiter:innen von Hilfsorganisationen, die die vielfältigen Gründe, Zusammenhänge, Schicksale und Folgen der Welthungerkrise beleuchten.

Als Experten werden unter anderem der Sozialmediziner Prof. Dr. Gerhard Trabert und der aus Afghanistan geflohene Moderator Khushal Asefi zu Gast sein.

Statements gegen den Hunger in der Welt WDR. . 01:40 Min. . Verfügbar bis 21.01.2023. WDR.

Auch prominente Gäste und Musikkünstler wie der Meteorologe und TV-Moderator Sven Plöger, die Sängerin Alina Süggeler mit ihrer Band Frida Gold, der Sänger und Songwriter Malik Harris sowie Musiker Wolfgang Niedecken, der den extra für diese Sendung neuarrangierten Song „Nackt im Wind“ erstmalig präsentieren wird, sind in der Show mit dabei.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten sollten wir enger zusammenstehen. Helfen hilft uns allen. Die Weihnachtszeit ist die beste, um enger mit denen zu sein, die es so schwer haben in dieser Zeit, in dieser Welt.” Bettina Böttinger

In kurzen Einspielfilmen und Gesprächen werden globale Hilfsprojekte für hungerleidende Erwachsene und Kinder vorgestellt und mittels Live-Schalten zu Menschen in akuten Krisengebieten wird außerdem auf die Zustände in anderen Ländern geblickt. Die Spenden der Show und der gesamten WDR-Charity-Aktion gehen an das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ und werden von diesem an 50 Projekte weltweit verteilt, die besonders betroffen sind und allein wenig Chancen haben.