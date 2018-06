Alleskönner Tomate – wie gut ist unser Lieblingsgemüse?

Alle klassischen Tomatenprodukte kommen aus Italien. Daher reist Björn Freitag dorthin, um herauszufinden, wie die Tomate in die Dose und das Tomatenmark in die Tube kommt. Und: Sind die italienischen Produkte wirklich so gut wie ihr Ruf?

Selbstgemacht gegen Fertigprodukt: Was ist die leckerste Tomatensoße? In einer großen Blindverkostung will der Vorkoster wissen, ob es die Soße aus dem Glas mit seiner selbstgemachten aufnehmen kann. Das Rezept vom Spitzenkoch inklusive.

Wie baut man im heimischen Garten oder auf dem Balkon Tomaten an? Wie lagert man sie richtig und worauf muss man beim Einkauf achten? All das erfährt Björn Freitag von dem Tomatenexperten Peter Zens. Und: Der Profikoch verrät kreative Rezepte mit Tomaten von deftig bis süß.

Bunte Tomatenvielfalt

Tomaten sind das beliebteste Gemüse in Deutschland. Und das zu beinahe jeder Jahreszeit. Über tausend verschiedene Sorten gibt es und es werden immer neue Kreationen gezüchtet. Rund 25 Kilo Tomaten isst jeder Deutsche pro Jahr. Ob im Salat, als Soße, püriert oder auf dem Grill - die Vielfalt an Tomaten kennt keine Grenzen.