Öle und Fette - zum Braten, Verfeinern und Genießen. Welche sind die besten?

Gesunde und ungesunde Fette

Wie gesund ein Fett für uns ist, hängt von der Fettsäurezusammensetzung ab. Hierbei unterscheidet man zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren.

Gesättigte Fettsäuren finden sich in tierischen Lebensmitteln, aber auch in Kokosfett oder Palmkernöl. Der Anteil an gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren lässt sich an der Konsistenz erkennen. Je höher der Anteil an gesättigten Fettsäuren, umso fester ist das Fett. Beispiel: Eine gekühlte Butter mit vielen gesättigten Fettsäuren ist nicht so streichfähig, wie eine mit ungesättigten.

Bei den ungesättigten Fettsäuren unterscheidet man zusätzlich

Einfach ungesättigte Fettsäuren finden sich in Anteilen sowohl in tierischen als auch pflanzlichen Lebensmitteln – zum Beispiel in Fleisch, Butter, Oliven- oder Sonnenblumenöl.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren kommen vor allem in pflanzlichen Fetten vor (Leinöl), es gibt aber auch tierische Produkte, die diese Fettsäuren enthalten, zum Beispiel Fisch. Ungesättigte Fettsäuren kann unser Körper nicht selbst herstellen, daher müssen wir sie in Form von Nahrung zu uns nehmen. Zu den ungesättigten Fettsäuren zählen Omega-6 und Omega-3. Wie gesund ein Fett eingestuft wird, hängt vom Verhältnis der beiden Fettsäuren zueinander ab. Das optimale Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 liegt bei 5:1. Als Fette mit einer guten Fettsäurezusammensetzung gelten Rapsöl und Leinöl. Sie enthalten einen hohen Anteil an Omega-3 Fettsäuren. Diese Fettsäuren sollen entzündungshemmend wirken und zum Beispiel rheumatische Erkrankungen positiv beeinflussen.