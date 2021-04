Roher Schinken mit Tradition – Wie gut ist die deftige Delikatesse aus dem Westen?

Der Westfälische Knochenschinken

Weniger rauchig als sein Genosse aus dem Schwarzwald, aber nicht minder aromatisch ist der Westfälische Schinken. Bereits zur Zeit der Römer außerordentlich beliebt, genießt der zarte und milde Westfälische Knochenschinken auch heute noch ein hohes Ansehen. Die westfälische Spezialität ist seit 2013 geografisch geschützt. Das bedeutet, dass der gesamte Herstellungsprozess von der Anlieferung der Rohware bis hin zur vollständigen Reifung des Schinkens in einem geografisch abgegrenzten Gebiet stattfinden muss. Ebenso müssen 80 Prozent der verarbeiteten Rohstoffe aus Westfalen stammen. Was den Schinken neben der hohen Fleischqualität so besonders macht, ist, dass die Produzenten ihn per Hand pökeln. Seinen leicht nussigen Geschmack verdankt der Westfälische Schinken dem Röhrenknochen, der bis zum Reifeende im Fleisch bleibt. Westfälischer Knochenschinken muss mindestens 6 Monate reifen.

Schinken – Genuss in Maßen