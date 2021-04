Video starten, abbrechen mit Escape Ohne Salz nichts los – So gut ist die Universalwürze in unserer Küche. Der Vorkoster. . 44:11 Min. . UT . Verfügbar bis 19.04.2022. WDR. Von Britt Meißner.

Der Vorkoster

Ohne Salz nichts los – So gut ist die Universalwürze in unserer Küche

Von Britt Meißner

Viel essen wir in der Regel nicht davon – aber dafür jeden Tag, denn ohne den Würzklassiker Salz geht in der Küche gar nichts. Die gute Nachricht: Salz muss nicht von weit her kommen, um eine gute Qualität zu haben.