Lust auf Eintopf - so viel Gutes steckt im Küchenklassiker!

Sie haben zu viel Eintopf gekocht? Gar kein Problem. Eintöpfe lassen sich noch ein bis zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren. Sie eignen sich aber auch ideal zum Einfrieren oder zum Einkochen.

Einfrieren: Eintöpfe lassen sich etwa drei bis sechs Monate in der Tiefkühltruhe einfrieren, die ideale Lagerungstemperatur beträgt dabei -18 Grad. Die Portionsgröße sollte im Fall von Eintöpfen und Suppen bei 500 Gramm bis einem Kilogramm liegen. Kunststoffbehälter oder kochfeste Beutel eignen sich hierbei besonders gut.

Einkochen: Um den fertigen Eintopf einzukochen, füllt man ihn in Gläser bis zur Unterkante des Randes. Die Gläser danach mit Gummi, Deckel und Metallklammern fest verschließen. Einen Einkochtopf mit Wasser füllen, sodass die obersten Gläser zur Hälfte im Wasser stehen. Dann den Eintopf bei 100 Grad kochen. Nach 90 Minuten die Gläser aus dem Wasser heben und abkühlen lassen.

Befinden sich eiweißhaltige Zutaten wie Fleisch, Linsen oder Bohnen in dem Eintopf, sollte man ihn am übernächsten Tag erneut einkochen. Einige eiweißhaltige Lebensmittel können hitzeresistente Sporen in sich tragen, die beim ersten Durchgang nicht abgetötet werden. Auf Mehl/Speisestärke oder Sahne in dem einzukochenden Eintopf verzichten – diese Zutaten lieber hinzugeben, wenn das Gericht erneut erwärmt wird.