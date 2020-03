Brotgenuss – ein Lebensmittel zwischen Handwerk und Industrie

Deutsches Brot als Kulturerbe

Man könnte fast meinen, dass Brot den Deutschen wichtiger ist als ihr Auto. Sogar so wichtig, dass sie die Tradition der Deutschen Brotkultur 2014 der nationalen UNESCO -Kommission vorlegten, woraufhin diese das deutsche Brot ins Verzeichnis des „immateriellen Kulturerbes“ aufnahm. Brot zählt bei uns zu den Grundnahrungsmitteln.

Brotvielfalt: Welche Sorten gibt es im Westen?

Deutschlandweit gibt es über 3.200 Brotsorten, vor allem regional unterscheiden sich diese stark. Brot-Spezialitäten aus dem Westen sind beispielsweise der Pottweck vom Niederrhein, welcher traditionell in einem „Pott“ gebacken wird. Aus dem Rheinland kommt das Rheinische Schwarzbrot, aus Köln und Umgebung das Oberländerbrot. Auch der Westfälische Pumpernickel ist eine Spezialität. Die beinahe schwarzen Schnitten müssen mindestens 16 Stunden gebacken werden. Pumpernickel und Schwarzbrot sind Roggen-Vollkornbrote: Diese Brotsorte zeichnete das Deutsche Brotinstitut Anfang des Jahres als Brot des Jahres 2020 aus.

Veränderungen in der deutschen Brotlandschaft

Insgesamt geht die regionale Brotvielfalt jedoch zurück. Es gibt zunehmend größere, dafür aber weniger traditionelle Backbetriebe. Inzwischen kaufen die meisten Verbraucher ihr Brot in großen Bäckereiketten, Supermärkten, Discountern und Backshops. Die Anzahl der Handwerks-Bäckereien mit eigener Backstube nimmt weiterhin ab.

Vollkorn- versus Weißbrot, worin liegen die Unterschiede?

Vollkornbrot ist als Kohlenhydrat- und Ballaststofflieferant eine gute Energiequelle, die auch gleichzeitig lange satt macht. Ballaststoffe werden nicht verdaut und sollen unter anderem auch das Risiko senken, an Darmkrebs zu erkranken. Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe sind größtenteils in der Randschicht von Getreidekörnern enthalten. Im Gegensatz dazu enthält Weißmehl keine Anteile der Randschicht und ist sehr fein ausgesiebt.

Die Auskunft darüber, wie viele Getreidebestandteile im Mehl vorhanden sind, gibt die Mehltype an. Je höher die Typezahl, desto höher ist der Schalengehalt des Mehls und so höher der Ballaststoffanteil. Das geläufige Weißmehl im Handel ist zum Beispiel mit der Type 405 bezeichnet. Ein Mehl mit höherem Kornanteil ist zum Beispiel das der Type 1050. Es ist auch dunkler in der Farbe.