Auf die Sauce kommt es an! Björn Freitags "Saucen-Einmaleins"

Brühe, Fond oder Bouillon?

Sie haben sich bestimmt auch schon gefragt, worin genau der Unterschied zwischen Fond, Brühe und Bouillon liegt. Gar nicht so einfach, denn im hiesigen Sprachgebrauch werden diese Begriffe oft als Synonyme verwendet. | mehr

Glutaminsäure und Glutamate – Was ist das überhaupt?

Glutamat bzw. Glutaminsäure ist wohl einer der bekanntesten Geschmacksverstärker. In Verbindung mit Kochsalz sorgt Glutaminsäure für einen intensiven, würzigen Geschmack und wird deshalb gerne als Zusatzstoff in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Doch was ist Glutaminsäure und Glutamat überhaupt? | mehr

Saucen-Rezepte von Björn Freitag

Björn Freitag zeigt dunklen und hellen Kalbsfond, Hühner- und Gemüsebrühe und für unterschiedliche Saucen. | mehr