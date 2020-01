Das Beste im Westen – Kriemhild-Mühle und mehr

In dieser Folge besucht Daniel zunächst die Kriemhild-Mühle in Xanten. Als einzige in NRW arbeitet und mahlt sie täglich frisches Korn für Bäcker Rolf. Dann trifft er in Willich am Niederrhein auf Alpakas mit einer ganz speziellen Aufgabe: Sie helfen beim Faszien-Yoga.

Weitere Höhepunkte dieser Folge sind ein grandioser Privatgarten, der Asien mit Italien verbindet, ein ganz besonderer Campingplatz und das Wahrzeichen Bielefelds, die Sparrenburg.