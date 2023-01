Herbert Knebel: Gesammelte Werke

Comedy. . 01:28:52 Std. . UT . Verfügbar bis 28.01.2024. WDR.

Herbert Knebel ist Ehemann, Großvater, Fußballfan, Musiker und Alltagsphilosoph. Der Ruhrpott-Rentner analysiert seit 30 Jahren auf der Bühne das Zeitgeschehen.

Während der Frührentner Knebel in all diesen Jahren nicht gealtert ist, kommt der Mann hinter der dicken Hornbrille allmählich ins reguläre Renteneintrittsalter. Uwe Lyko wird im September 68 Jahre alt. Der WDR zeigt daher in 90 Minuten eine Auswahl der absoluten Highlights aus dem Knebel-Kosmos. Von der Wursttheke über Elvis bis zum Händewaschen in der High-Tech-Toilette – bei den Geschichten bleibt kein Auge trocken.