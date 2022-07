Aus dem Konzerthaus Dortmund: Götz Alsmann und Band in Rom

Comedy. . 01:28:32 Std. . UT . Verfügbar bis 23.07.2022. WDR.

Götz Alsmann präsentiert sein Bühnenprogramm aus 2017, einen italienischen Abend.

Womit er eine Trilogie vollendet: Erst in Paris, dann in New York und im Frühjahr 2017 schließlich in Rom nahm Götz Alsmann beliebte Schlager des jeweiligen Kulturraumes auf, von ihm neu arrangiert und gesungen mit deutschen Texten.