Die Kleiderordnung der Tiere – Wer trägt was und warum?

Wilde Dynastien

"Wilde Dynastien": Eine atemberaubende fünfteilige Tierdoku voller Emotionen. Erleben Sie hautnah, wie nie zuvor, das Familienleben von fünf der beeindruckensten Tierarten dieses Planeten - ihre Machtkämpfe, Tragödien und Triumphe. Und ihre Überlebensstrategien in einer hart umkämpften Welt, in der es vor allem darum geht, die eigene Familie zu beschützen und die Dynastie in die nächste Generation zu führen. | mehr