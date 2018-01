Die Bärenbande – In Skandinaviens Wäldern

Verborgen in den Wäldern im hohen Norden Europas, in Schweden, Finnland und Norwegen, leben bis heute mehrere Tausend Bären. Im Winter, wenn Kälte und Schnee das Reich der Braunbären fest im Griff haben, verkriechen sich die pelzigen Riesen monatelang in Höhlen und halten Winterruhe. In dieser Zeit bringen auch die Weibchen ihre Jungen zur Welt.

Bartkauz: Bis zu einen halben Meter tief kann er seine Beute aus dem Schnee ziehen.

Doch außerhalb der Bärenhöhlen schlägt in der kalten Jahreszeit die Stunde der Spezialisten: der Bartkauz zum Beispiel. Die große Eule ist auch im Winter ein extrem erfolgreicher Jäger, denn sie fixiert ihre Beute nicht nur mit den Augen – sondern hört Nagetiere sogar unter dem Schnee!

Erste Schritte

Wenn im Frühjahr Sonne und Wärme wieder die Oberhand gewinnen und Skandinaviens Wälder erreichen, verlässt zum ersten Mal eine Bärenmutter mit ihren Jungen die schützende Höhle.

Bärenfamilie: Die Mutter bleibt monatelang mit ihren Jungen in der Wurfhöhle, bevor sie sie zum ersten Mal nach draußen führt.

Gemeinsam streifen sie durch den Wald: Dabei lernen die kleinen Bären, was man fressen kann und was nicht. Bei ihren Ausflügen erlebt die kleine Bärenbande nicht nur viele lustige Abenteuer, sondern begegnet auch unzähligen Gefahren. Wie fremden Bärenmännchen, die gerne Jungtier töten, die nicht ihre eigenen sind, um mit deren Mutter selber Nachwuchs in die Welt zu setzen.

Begegnung der dritten Art

Deshalb zieht die Mutter große Bögen um jeden Bären und trifft dabei mit ihren Jungen auf andere Tiere des Waldes. Auch vor Waldrentieren müssen sich die jungen Bären in Acht nehmen. Die Elterntiere, mit ihren gewaltigen Geweihen, passen sehr gut auf ihre frisch geborenen Kälber auf. Ebenso die mächtigen Elchkühe, die mit ihrem Nachwuchs durch die Wälder streifen.

Waldrentiere: Sie sind in Europa äußerst selten geworden - außer in Teilen Russlands gibt es sie nur noch in Finnland.

Manche Flucht der Bärenbande vor Artgenossen, Wölfen oder Vielfraßen endet hoch oben in den Bäumen. Hier leben auch die scheuen und sehr selten gefilmten Gleithörnchen, die sich auf weit ausgebreiteten Gleithäuten segelnd von Baum zu Baum bewegen. In dieser 90-minütigen Dokumentation erleben wir gemeinsam mit der Bärenbande ein einzigartiges und spannendes Naturabenteuer in den wilden und einsamen Wäldern Skandinaviens.

Ein Film von Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg

Redaktion: Gabriele Conze