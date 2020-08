Deutschland macht wenig Hoffnung

Einige EU -Staaten haben bereits Ausnahmeregelungen getroffen, die Niederlande und Österreich zum Beispiel. Auch in Dänemark darf einreisen, wer einen negativen Corona-Test vorlegt und eine mindestens dreimonatige Beziehung nachweisen kann.

Aus dem deutschen Innenministerium heißt es bisher lediglich: " Im Rahmen der EU -Ratspräsidentschaft wird sich dafür eingesetzt, dass das bei Reisen aus Drittstaaten vernünftig gelöst wird. Wobei wir dafür ein gemeinsames Vorgehen in Europa brauchen. "

Letzte Hoffnung: Aruba

Katrin ist enttäuscht von solchen unverbindlichen Aussagen. Sie wünscht sich eine transparente Kommunikation über das Thema und baldige Lockerungen. Ansonsten muss das Paar alternative Wege finden, um wieder beieinander sein zu können, wie JP erzählt:

"Es gibt ein paar Länder, in die wir beide reisen könnten. Aruba zum Beispiel. Aber wir haben gemischte Gefühle dabei. Denn an einem so touristischen Ort zu sein, während wir in dieser Pandemie leben, fühlt sich einfach nicht richtig an. Doch wenn das die einzige Chance ist, uns in den nächsten Monaten zu sehen, dann müssen wir das wahrscheinlich tun."

Stand: 31.07.2020, 09:40