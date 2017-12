Detektive und Ausbrecher

Team X - Agentur für Zeitreisen, Quantenmagie und Abenteuer

Die Agentur für Zeitreisen, Quantenmagie und Abenteuer (kurz: Team X) liegt mitten in Kölns Südstadt. Die ganze Familie kann in verschiedenen Missionen ihr ganz eigenes Abenteuer erleben. Wer stellt sich am besten an in der magischen Bibliothek: Oma oder Enkelkind? Und: Ist Papa der beste Geheimagent der Welt? Die Stadtbahnen 15 und 16 halten direkt vor der Tür, vom Hauptbahnhof fährt der Bus direkt bis zum Ubierring.

Ubierring 43

50678 Köln

Tel: 0221 – 30 14 03 29

Spielzeiten: verschiedene Missionen von 10-22 Uhr

Buchung online

Preise: 25 Euro pro Person bei 3-6 Spielern (Kinder bis 14 Jahre: 20 Euro)