Politik fordert mehr Transparenz für Verbraucher

Doch es gibt auch Kritik. Der ehemalige Datenschützer Peter Schaar mahnt: Bei Aspekten wie künstlicher Intelligenz ( KI ), Big Data, Profiling und automatischer Entscheidungsfindung gäbe es nach wie vor erhebliche Lücken.

Die Verbraucher erführen zum Beispiel nicht, was mit gespeicherten Daten passiert – oder welche Erkenntnisse mit Hilfe von KI über sie gewonnen würden. Auch sei nicht klar geregelt, was die Unternehmen mit den Daten anstellen dürfen und was nicht.

Der Datenschutz müsse tiefer gehen und umfassender verstanden werden, argumentieren einige. "Wir dürfen nicht zulassen, dass intransparente Algorithmen und automatisierte Entscheidungsprozesse über Kreditvergabe und andere wichtige Fragen in unser aller Alltagsleben entscheiden und Menschen in eine Art digitales Kastenwesen einsortiert werden" , sagt Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Die Unternehmen sollen transparent machen, wie Entscheidungen gefällt werden – und wenn Algorithmen entscheiden, muss es einen Anspruch auf Intervention geben.