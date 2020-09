Rostock mit besserem Start, Duisburg muss früh führen

Die Gastgeber hatten die besseren ersten Minuten der neuen Saison und durch John Verhoek gleich nach vier Minuten die erste gute Torchance. Der MSV konnte sich in der Anfangsphase nur schwer aus dem starken Pressing der Rostocker befreien, hätte jedoch nach neun gespielten Minuten zwingend mit 1:0 in Führung gehen müssen. Nach einem Fehlpass im Rostocker Aufbauspiel und schnellem Duisburger Umschalten, stand Pepic am langen Pfosten frei vor dem Tor - der 24-Jährige verpasste den Ball aus kürzester Distanz.

Das Spiel verlor im Anschluss an Tempo und es dauerte, bis der MSV wieder gefährlich vor das Tor der Hansa kam. In der 32. Minute nutzte Lukas Scepanik große Verwirrung und ein großes Durcheinander im Rostocker Strafraum und konnte trocken aus zehn Meter zur Führung abstauben. Nach der Führung dominierte Duisburg schließlich das Spielgeschehen, verpasste es jedoch bis zum Seitenwechsel auf 2:0 zu erhöhen.

MSV gibt Führung aus der Hand

Der zweite Durchgang gehörte von Beginn an den Gastgebern. Die Hanseaten kamen mehr als motiviert aus der Kabine und spielten sich kurz nach Wiederanpfiff die ersten Chancen heraus. In der 56. traf dann Jan Löhmannsröben nach einer Ecke per Kopf zum verdienten Ausgleich.